Biden gibt Kandidatur für zweite Präsidentschaft auf

Washington: US-Präsident Biden gibt die Kandidatur für eine zweite Amtszeit auf. Das gab er am Abend unserer Zeit in den sozialen Medien bekannt. In seiner Erklärung schrieb er, auch wenn es seine Absicht gewesen sei, die Wiederwahl anzustreben, so glaube er, dass es im besten Interesse seiner Partei und des Landes sei, jetzt beiseite zu treten. Es sei die größte Ehre seines Lebens gewesen, Amerika als Präsident zu dienen. Seine Amtszeit will Biden aber ganz normal zu Ende bringen. In einem späteren Post sprach er sich für Vizepräsidentin Harris als neue Kandidatin der Demokraten aus. Und er rief seine Parteikollegen auf, zusammenzustehen, um den republikanischen Kandidaten Trump bei der Wahl zu schlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 22:00 Uhr