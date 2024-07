Biden gibt Kandidatur für zweite Präsidentschaft auf

Washington: US-Präsident Biden tritt nicht für eine zweite Amtszeit an. Das hat er vor gut einer Stunde in den sozialen Medien bekanntgegeben. In einer Erklärung schreibt er, es sei die größte Ehre seines Lebens gewesen, Amerika als Präsident zu dienen. Er glaube aber, dass es jetzt im besten Interesse seiner Partei und des Landes sei, wenn er sich zurückziehe. In einem weiteren Post schlägt er vor, dass statt ihm Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen ums Weiße Haus geht. Die Demokraten rief er auf, zusammenzurücken, um Trump zu schlagen. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner erklärte in einer ersten Reaktion bei CNN unterdessen, Biden gehe als der mit Abstand schlechteste Präsident in die Geschichte ein. Harris werde aber noch leichter zu schlagen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 21:00 Uhr