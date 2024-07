Biden fordert Demokraten im Kongress zu Rückhalt auf

Washington: US-Präsident Biden hat die Demokraten im Kongress aufgerufen, seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit zu unterstützen. Mehrere US-Medien zitieren aus einem Brief an die Abgeordneten. Darin schreibt Biden, er sei fest entschlossen, bis zum Schluss im Rennen zu bleiben. Er sei nicht blind gegenüber Bedenken, aber immer noch überzeugt, der beste Kandidat zu sein, um Trump zu schlagen, so Biden. Seit seinem schwachen Auftritt im TV-Duell gegen Trump rumort es allerdings unter Demokraten. Einige fordern, den 81-Jährigen durch einen jüngeren Präsidentschaftskandidaten zu ersetzen.

