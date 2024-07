Biden erklärt Verzicht auf Präsidentschaftskandidatur

Washington: US-Präsident Biden hat mitten im Wahlkampf seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. In einer am Abend verbreiteten Mitteilung schrieb der 81-Jährige, es sei die größte Ehre seines Lebens gewesen, den Amerikanern als Präsident zu dienen. Nun glaube er, dass es im besten Interesse seiner Partei und des Landes sei, wenn er sich zurückziehe. Einen vorzeitigen Amtsverzicht lehnt Biden ab. Er plädierte dafür, dass seine Vizepräsidentin Harris die Kandidatur übernimmt. Harris selbst erklärte, sie wolle die Nominierung "verdienen und gewinnen". Aus den Reihen der Demokraten bekam die 59-Jährige umgehend viel Zuspruch: darunter von den Gouverneuren Shapiro, Newsom und Whitmer, die selbst als Kandidaten gehandelt wurden, sowie vom Ehepaar Clinton. Es heißt, die Parteichefs der Demokraten in allen Bundesstaaten würden sie ebenfalls unterstützen. Ex-Präsident Obama hat sich hingegen nicht explizit zu ihren Gunsten geäußert. Harris ist nicht unumstritten. Kritiker in den eigenen Reihen sagen, es fehle ihr an Profil. Formell gekürt wird der Präsidentschaftskandidat der Demokraten beim Parteitag Mitte August.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 06:00 Uhr