Biden entschuldigt sich für Misshandlung indigener Kinder in US-Internaten

Phoenix: US-Präsident Biden hat die indigenen Völker in den USA um Entschuldigung für die Misshandlung tausender Kinder in staatlichen Internaten gebeten. Er sprach die Entschuldigung bei einem Besuch in einem Indigenen-Reservat im Bundesstaat Arizona aus. Bis in die 70er Jahre waren zahlreiche Kinder von Ureinwohnern ihren Eltern entrissen worden. In Internaten zur Umerziehung erlitten viele von ihnen physische, seelische und sexuelle Gewalt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.10.2024 21:30 Uhr