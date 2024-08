Biden drängt Netanjahu zu Waffenruhe mit Hamas

Washington: US-Präsident Biden hat Israels Regierungschef Netanjahu in einem Telefonat dazu gedrängt, das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas zum Abschluss zu bringen. Laut Weißem Haus ging es in dem Gespräch auch darum, wie bei den anstehenden Gesprächen in Kairo letzte Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können. Zuvor hatte bereits US-Außenminister Blinken im Rahmen seiner Nahost-Reise versucht, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln - allerdings ohne greifbares Ergebnis. Einer der Hauptstreitpunkte ist nach wie vor, wo und wie lange das israelische Militär im Gaza-Streifen stationiert bleiben soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 07:00 Uhr