Biden bekräftigt Festhalten an Kandidatur für Wiederwahl

Washington: US-Präsident Biden hat bekräftigt, dass er an seiner Kandidatur für eine Wiederwahl festhält. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin räumte Biden ein, dass seine Leistung bei der Fernsehdebatte mit Herausforderer Trump nicht die beste gewesen sei. Allerdings habe er Trump schon einmal geschlagen, und er werde ihn wieder schlagen. In Bidens Demokratischer Partei mehren sich die Stimmen derer, die den Präsidenten zum Verzicht aufrufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2024 01:00 Uhr