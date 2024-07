Biden bekommt bei erneuter Präsidentschaftskandidatur Gegenwind von führenden Demokraten

Washington: In den USA mehren sich die Zweifel führender Demokraten an einer erneuten Kandidatur Joe Bides für das Amt des US-Präsidenten. Die Bedenken richten sich vor allem gegen die Fähigkeiten des 81jährigen, den republikanischen Herausforderer Trump schlagen zu können und weitere vier Jahre im Amt zu bleiben. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, empfiehlt der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Schumer, die Wiederwahlkampagne Bidens zu beenden - dies sei besser für das Land und die Demokratische Partei. Ähnlich soll sich auch der Fraktionschef der Demokraten im Repräsentantenhaus, Jeffries, geäußert haben. Biden hat entsprechende Forderungen wiederholt zurückgewiesen. Wie das Weiße Haus indes mitteilte, ist der 81-Jährige erneut an Corona erkrankt und hat seine Wahlkampftour deshalb kurzfristig unterbrochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 08:00 Uhr