Biden begründet seinen Rückzug in Fernsehansprache

Washington: US-Präsident Biden hat sich in einer Rede aus dem Oval Office erstmals zu seinem Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur geäußert. Biden, der nach einer Corona-Infektion mit gedämpfter Stimme sprach, rief dazu auf, die Spaltung in der US-Politik zu beenden. Er wolle die Fackel an eine neue Generation weiterreichen. Dies sei der beste Weg, um die Nation zu einen. Der 81-Jährige bekräftigte seine Unterstützung für Vizepräsidentin Harris als Kandidatin der Demokraten. Sie sei "erfahren, hartnäckig und fähig". Für den Rest seiner Amtszeit bis Januar 2025 kündigte Biden eine Reform des Obersten Gerichtshofs an, ohne Details zu nennen. Außenpolitisch bekräftigte er die weitere Unterstützung für die Ukraine und sein Engagement für ein Ende des Krieges in Gaza.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 06:00 Uhr