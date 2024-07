Biden begründet schwachen Auftritt im TV-Duell mit Übermüdung

Washington: US-Präsident Biden hat seinen schwachen Auftritt im TV-Duell gegen Donald Trump mit Übermüdung begründet. "Ich bin auf der Bühne fast eingeschlafen", sagte der 81-Jährige bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Virginia. Biden war vor der Sendung zu mehreren Terminen ins Ausland gereist: Nach Frankreich, zurück in die USA, von dort nach Italien und wieder zurück in die Staaten. Sein Jetlag sei zwar keine Entschuldigung, aber eine Erklärung, so der amtierende Präsident. Sein Auftritt gegen Trump hatte für Entsetzen gesorgt, auch aus den eigenen Reihen gibt es inzwischen eine erste Rücktrittsforderung. Der demokratische Kongressabgeordnete Lloyd Dogget forderte Biden auf, seine Kandidatur aufzugeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 09:00 Uhr