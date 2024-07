Biden begründet Rückzug aus dem Wahlkampf

Washington: US-Präsident Biden hat erklärt, mit seinem Rückzug aus dem Wahlkampf habe er seine Partei einen und die Demokratie retten wollen. In einer Fernsehansprache äußerte er sich erstmals zu den Gründen, warum er auf die Nominierung für eine zweite Amtszeit verzichtet. Indirekt räumte er ein, dass andere bessere Chancen auf einen Sieg gegen Donald Trump bei der Wahl in November haben. Biden sagte wörtlich, Amerika stehe an einem Wendepunkt und die Demokratie stehe auf dem Spiel. Jetzt sei die Zeit für neue und jüngere Stimmen. Er sprach sich nochmals dafür aus, Vizepräsidentin Harris für die Wahl aufzustellen. Sie habe Erfahrung, sei zäh und fähig. Die Demokraten werden mit ihrer Nominierung wohl nicht bis zum Parteitag Ende August warten - die Delegierten sollen schon Anfang August online abstimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 04:00 Uhr