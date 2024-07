Biden begründet Rückzug aus dem Wahlkampf

Washington: US-Präsident Biden hat seinen Rückzug aus dem Wahlkampf begründet. In einer Fernsehansprache sagte er, in den letzten Wochen sei ihm klar geworden, dass er seine Partei einen müsse. Ohne seinen Gegner Trump beim Namen zu nennen sagte er, es gehe darum die Demokratie zu retten - und das sei wichtiger als persönlicher Ehrgeiz, selbst wenn er mit seiner Bilanz eine zweite Amtszeit verdient hätte. Biden sagte, er sei zum Schluss gekommen, dass es Zeit sei, die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben. Und jetzt sei der richtige Zeitpunkt für neue und jüngere Stimmen. Zuletzt hatte es erhebliche Zweifel an der körperlichen Verfassung des 81-jährigen Präsidenten gegeben - immer mehr Politiker aus den Reihen der Demokraten hatten Biden gedrängt, den Weg für andere Kanddidaten frei zu machen. Biden wiederholte, dass er Vizepräsidentin Harris für die geeignete Kandidatin hält. Die Demokratische Partei wird ihre Nominierung wohl vorziehen - Schon Anfang August dürfte es eine Online-Abstimmung geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 03:00 Uhr