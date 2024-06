Bezahlkarte für Asylbewerber steht nun in ganz Bayern zur Verfügung

München: Die Bezahlkarte für Asylbewerber ist nun in ganz Bayern verfügbar. Innenstaatssekretär Kirchner teilte mit, dass die Karte in allen 96 Landkreisen und kreisfreien Städten eingeführt wurde. Der bayernweite Rollout sei reibungslos und innerhalb des Zeitplans verlaufen. Seit Ende März wurden bereits mehr als 35.000 Karten ausgegeben. Asylbewerber erhalten ihren gesetzlich zustehenden Betrag nun über diese Karte. Sie kann in allen Geschäften, die Mastercard akzeptieren, genutzt werden. Bis zu 50 Euro pro Monat können bar abgehoben werden. Kirchner forderte, das Verfahren auch bundesweit zügig einzuführen. Verbände wie der Flüchtlingsrat kritisieren die Maßnahme.

