Bewohner zündet offenbar Flüchtlingsunterkunft an

Vogelsang: In dem Ort in der Eifel ist eine Flüchtlingsunterkunft bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mindestes 16 Menschen wurden dabei verletzt. Als Brandstifter steht ein 35-jähriger Bewohner im Verdacht - die Polizei hat ihn festgenommen. Die Einrichtung in Vogelsang wurde von 380 Migranten bewohnt, die nun anderweitig untergebracht werden müssen. Zwei angrenzende Häuser sind durch Löschwasser und Rauch ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Starker Schneefall hatte den Zugang zur Einsatzstelle erschwert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 06:00 Uhr