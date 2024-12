Bewohner des Inselstaats Kiribati im Pazifik begrüßen das neue Jahr

Tarawa: Im Inselstaat Kiribati im Pazifik hat das neue Jahr bereits begonnen. Die rund 7.000 Einwohner begrüßen immer als Este das neue Jahr. Als nächstes folgen die Fidschi-Inseln. Um 14 Uhr deutscher Zeit wird dann in Australien gefeiert - unter anderem mit dem weltberühmten Feuerwerk an der Oper in Sydney. In Deutschland findet die größte Silvester-Party wieder am Brandenburger Tor in Berlin statt. Bis zu 65.000 Menschen werden dort erwartet. Die Polizei in Berlin stellt sich auf eine unruhige Nacht ein. Rund 3.000 Polizisten werden auf den Stra0ßen sein - schon in den beiden vergangenen Nächsten gab es viele Einsätze wegen unerlaubten Abbrennes von Feuerwerk. Viele Kommunen - auch in Bayern - haben Böller und Raketen in ihren Innenstädten verboten, unter anderem wegen der hohen Feinstaubbelastung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 11:00 Uhr