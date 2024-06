Bevölkerung in Deutschland wächst langsamer als angenommen

Wiesbaden: Die Bevölkerung in Deutschland ist in den vergangenen Jahren weniger stark gewachsen als bisher angenommen. Das zeigen die Ergebnisse des Zensus, die das Statistische Bundesamt vorgestellt hat. Demnach haben zum Stichtag 2022 rund 82,7 Millionen Menschen in Deutschland gelebt. Das sind zwar 2,5 Millionen mehr als im Jahr 2011, aber 1,4 Millionen weniger als erwartet. Die Abweichung betrifft vor allem die ausländische Bevölkerung. Laut Zensus lebten knapp elf Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland - fast eine Million weniger als bislang amtlich ausgewiesen. Ein Grund dafür sei, dass sich manche von ihnen nicht in Deutschland abgemeldet hätten, etwa wenn sie ihren Ruhestand im Ausland verbringen.

