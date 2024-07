Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft nach Klima-Aktion wieder an

Frankfurt am Main: Der Betrieb am Flughafen der Stadt läuft teilweise wieder. Nach Angaben eines Spechers finden wieder Starts und Landungen statt, allerdings können nicht alle Bahnen genutzt werden. Heute Früh waren Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" auf das Vorfeld gelangt. Mindestens sechs Demonstranten hatten mit Kneifzangen den Maschendrahtzaun am Flugfeld zerschnitten und waren zu Fuß, mit Fahrrädern und Skateboards auf die Start- und Landebahnen vorgedrungen. Dort klebten sie sich fest. Der Flughafen musste den Betrieb einstellen. Ähnliche Proteste gab es gestern bereits am Flughafen Köln/Bonn. Die "Letzte Generation" erklärte, die Proteste seien Teil einer internationalen Aktion, mit der ein Abkommen zum Ausstieg aus Kohl, Öl und Gas bis 2030 gefordert wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 09:00 Uhr