Betrieb am Flughafen Frankfurt läuft weitgehend normal

Frankfurt am Main: Der Betrieb auf Deutschlands größtem Flughafen läuft nach der Blockadeaktion am frühen Morgen wieder größtenteils normal. Von rund 1.400 Flugbewegungen fielen bis zum frühen Abend 270 Flüge aus, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport mitteilte. Alle Start- und Landebahnen seien wieder offen und der Betrieb laufe geregelt, sagte er. Die Auswirkungen seien allerdings noch spürbar. Nach seinen Angaben sind die Terminals deutlich voller als sonst und insbesondere an den Umbuchungsschaltern gibt es noch lange Schlangen. Laut Bundespolizei hatten sich mitten in der Urlaubssaison mehrere Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" am Ende der Start- und Landebahnen festgeklebt. Sie wurden festgenommen. Aus der Politik kamen Forderungen, die Aktivisten hart zu bestrafen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 20:00 Uhr