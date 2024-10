Betreiber des Münchner Flughafens kündigt nach Chaos Verbesserungen an

München: Wegen des Chaos am Münchner Flughafen haben nach Angaben der Lufthansa gestern 750 Passagiere ihren Flug verpasst. Sie mussten umgebucht werden, wie die Fluggesellschaft mitteilte. 60 Flüge starteten demnach mit Verspätung. Passagiere werden nun gebeten, künftig nicht früher als drei Stunden vor dem Abflug zu den Schleusen zu gehen. Gestern waren dem Betreiber zufolge zahlreiche Reisende bis zu acht Stunden bevor ihr Flug abgefertigt wurde, am Airport erschienen. Dies habe zu den massiven Problemen geführt, sagte Flughafen-Chef Lammers. Um die Situation zu entzerren sollen Passagiere nun bei Spitzenbelastungen per Bus für die Sicherheitskontrollen von Terminal 2 in Terminal 1 gebracht werden. Lammers entschuldigte sich für die Probleme gestern und sagte BR24, das entspreche in keinster Weise dem eigenen Qualitätsanspruch als Premiumairport.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 19:00 Uhr