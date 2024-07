Bestand an Sozialwohnungen in Bayern geht zurück

München: Der Bestand an Sozialwohnungen in Bayern geht weiter zurück. Innerhalb von zehn Jahren sank er um mehr als zehn Prozent, berichtet die "Augsburger Allgemeine" mit Verweis auf eine Antwort der Bundesregierung. Demnach gab es im Freistaat im Jahr 2013 noch etwas mehr als 150.000 Sozialwohnungen; 2023 waren es noch rund 135.000. Gleichzeitig stiegen die Mieten in Bayern den vergangenen zehn Jahren um fast 17 Prozent - und damit stärker als im bundeweiten Durchschnitt. Angefagt hatte die Zahlen die Linke-Bundestagsabgeordnete Gohlke. Sie warf Ministerpräsidenten Söder vor, sein Wahlversprechen von zehntausend neuen bezahlbaren Wohnungen in Bayern gebrochen zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 07:00 Uhr