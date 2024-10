Beschlüsse der katholischen Weltsynode bleiben ohne bindende Wirkung

Rom: Die katholische Weltsynode geht mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen, aber ohne konkrete Folgen zuende. Papst Franziskus hat in seiner Rede zum Abschluss mitgeteilt, dass er keine eigene Stellungnahme dazu abgeben wird. Damit haben die einzelnen Punkte keine bindende Wirkung. Vor drei Jahren hatte Franziskus die Weltsynode einberufen. Zuletzt arbeiteten 360 Bischöfe, Geistliche und kirchliche Laien am Abschlussdokument. Gefordert wird darin unter anderem eine stärkere Rolle für Frauen in der katholischen Kirche, mehr Rechte für die Gemeinden vor Ort und ein strengeres Vorgehen gegen jegliche Form des Missbrauchs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 22:30 Uhr