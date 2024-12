Bernreiter kann sich neue Schulden für Sanierung der Infrastruktur vorstellen

Passau: Bayerns Verkehrsminister Bernreiter kann sich vorstellen, dass der Staat für Investitionen in die Infrastruktur neue Schulden aufnimmt. Auch ein Infrastruktur-Fonds sei möglich, wenn dieser verfassungskonform umgesetzt werden könne, sagte Bernreiter der Mediengruppe Bayern. Er kritisierte, dass der Bund den Ländern zu wenig Geld für den regionalen Schienenverkehr zur Verfügung stellt. Ein Dorn im Auge ist dem CSU-Minister dabei auch die Finanzierung des Deutschlandtickets. Die öffentliche Hand habe massiv Geld für eine freiwillige Konsumleistung ausgegeben, welches in der Infrastruktur viel besser angelegt gewesen wäre, so Bernreiter. Seiner Meinung nach muss der Bund das Deutlschlandticket ab 2026 komplett finanzieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 07:00 Uhr