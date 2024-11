Berlins Regierender Bürgermeister erinnert zum Mauerfall-Gedenken an Wert der Freiheit

Berlin: In der Hauptstadt haben die Gedenkveranstaltungen zum 35. Jahrestag des Mauerfalls begonnen. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner erinnerte bei der zentralen Gedenkveranstaltung an den Wert der Freiheit. Sie müsse man hochhalten, denn ohne Freiheit sei alles andere nichts, sagte der CDU-Politiker. Derzeit werde sie aber von innen und außen angegriffen. Deshalb müsse man die Menschen des Wendeherbstes '89 zum Vorbild nehmen, so Wegner. An der Feierstunde nahmen auch Bundespräsident Steinmeier, Vertreter von Oppositionsbewegungen etwa aus dem Iran, Belarus und Kuba sowie Jugendliche aus mehreren europäischen Ländern teil. Im Laufe des Tages gibt es am ehemaligen Mauerstreifen in Berlin unter anderem Lesungen, Führungen, Diskussionsrunden mit Zeitzeugen und eine Ausstellung mit Schildern und Plakaten. Höhepunkt ist am Abend ein Konzert von 700 Musikerinnen und Musikern, die an verschiedenene Orten synchron spielen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 12:00 Uhr