Berliner Polizei nimmt mehrere Menschen wegen Pyrotechnik-Vergehen fest

Berlin: In Berlin hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen, die Feuerwerkskörper auf Verkehrsteilnehmer abgefeuert haben. Unter anderem hatte ein 14-Jähriger eine Batterie von Böllern auf Autos gerichtet. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Schöneberg in einem Problem-Kiez, in dem auch an Silvester ein Feuerwerksverbot gilt. Abseits der Verbotszonen, die es auch in Bayern gibt, sind Feuerwerk und Knaller erst ab morgen Abend erlaubt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 22:00 Uhr