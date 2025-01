Berliner Innensenatorin fordert bundesweites Böllerverbot mit Ausnahmen

Berlin: Nach der heftigen Böllerei zum Jahreswechsel mit Verletzten und hohen Sachschäden plädiert Berlins Innensenatorin Spranger für ein generelles Feuerwerksverbot in Deutschland und sieht dabei den Bund in der Pflicht. Wie Spranger gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärte, ist der Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen im Sprengstoffrecht des Bundes geregelt. Damit die Kommunen Feuerwerke künftig nur noch an ausgewiesenen Orten erlauben könnten, müsste das Recht geändert werden. Wegen schwerer Verletzungen an Silvester werden inzwischen allein im Unfallkrankenhaus Berlin 42 Menschen behandelt. Mehrere Patienten sind laut einer Sprecherin durch sogenannte Kugelbomben schwer an Händen, Gesicht und Augen verletzt worden, unter ihnen auch Kinder. In der Silvesternacht starben bundesweit fünf Menschen bei Böller-Explosionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 17:00 Uhr