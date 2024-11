Berlin vermutet Sabotage bei beschädigten Datenkabeln

Berlin: Finnland und Deutschland sind besorgt, weil zwei Datenkabel in der Ostsee defekt sind. Der Vorfall löse sofort den Verdacht auf Absicht aus, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Außenministerien. Nicht nur Russlands Krieg gegen die Ukraine, sondern auch eine hybride Kriegsführung gefährde Europas Sicherheit, hieß es. Betroffen sind ein Glasfaser-Kabel zwischen Schweden und Litauen und eines von Helsinki nach Rostock. Dieses verbindet Datenzentren in Mitteleuropa mit denen in Skandinavien. Finnische Medien bezeichnen es als wichtig für die Internet-Verbindungen des Landes. Ein Spezialschiff aus Frankreich soll das Kabel jetzt reparieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 09:00 Uhr