Berlin vermutet Sabotage bei beschädigten Datenkabeln

Berlin: Nach der Entdeckung von zwei defekten Datenkabeln in der Ostsee befürchten Deutschland und Finnland Sabotage. Der Vorfall löse sofort den Verdacht auf absichtliche Beschädigung aus, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Außenministerien beider Staaten. Die Sicherheit Europas werde nicht nur durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht, sondern auch durch hybride Kriegsführung. Die Ursache des Schadens soll jetzt untersucht werden. In Frage kommt auch eine Beschädigung durch einen Anker oder ein Schleppnetz. Die Datenkabel verlaufen zwischen Helsinki und Rostock sowie zwischen Schweden und Litauen. Sie verbinden Kontinentaleuropa mit Skandinavien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 08:00 Uhr