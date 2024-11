Berlin vermutet Absicht bei defekten Ostsee-Datenkabeln

Berlin: In der Ostsee sind zwei Datenkabel beschädigt worden. Sie verlaufen zwischen Finnland und Deutschland sowie zwischen Schweden und Litauen. Der finnische Netzbetreiber hält Sabotage für möglich. Das finnische Außenministerium und das Auswärtige Amt in Berlin äußerten sich zutiefst besorgt. Die europäische Sicherheit werde nicht nur durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht, sondern auch durch die hybride Kriegsführung böswilliger Akteure, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Neben einer vorsätzlichen Beschädigung kommen allerdings auch andere Ursachen in Frage, beispielsweise durch einen Anker oder ein Schleppnetz. Wie lange die Reparatur dauern wird, ist noch unklar. Der Vorfall erinnert an die Explosion an der Nordstream-Gas-Pipeline vor gut zwei Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 07:00 Uhr