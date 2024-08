Berlin unterstützt Aufruf zu Waffenruhe in Nahost

Berlin: Bundeskanzler Scholz unterstützt die internationalen Bemühungen für eine Waffenruhe im Nahen Osten. Scholz schrieb auf X, es sei an der Zeit, sowohl den Geiseln als auch den Menschen in Gaza Erleichterungen zu verschaffen. Er reagierte damit auf einen Aufruf von Katar, Ägypten und den USA. Präsident Biden, Präsident Al Sisi und Emir Al Thani hatten Israel und die Hamas aufgefordert, wieder Gespräche aufzunehmen. Sie schlugen ein Treffen von Unterhändlern am 15. August vor, in Doha oder Kairo. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schloss sich den Forderungen an. Ein Waffenstillstand in Gaza sei der einzige Weg, um Leben zu retten, die Hoffnung auf Frieden wiederherzustellen und die Rückkehr der Geiseln zu sichern, schrieb sie auf X.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 17:00 Uhr