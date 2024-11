Berlin und Helsinki vermuten Absicht hinter Beschädigung von Datenkabel

Berlin: Finnland und Deutschland zeigen sich nach Schäden an Kommunikationskabeln in der Ostsee besorgt. In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es, der Vorfall löse sofort Verdacht auf absichtliche Beschädigung aus. Die Sicherheit Europas werde nicht nur durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht, sondern auch durch hybride Kriegsführung. Betroffen sind ein Datenkabel zwischen Finnland und Deutschland sowie eines zwischen Schweden und Litauen. Die Ursache ist noch unklar.

