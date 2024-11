Berlin und Helsinki sind besorgt über zwei beschädigte Ostsee-Datenkabel

Berlin: Zwei defekte Datenkabel in der Ostsee machen Finnland und Deutschland Sorgen. Betroffen ist ein Glasfaser-Kabel, das von Helsinki nach Rostock verläuft und ein zweites zwischen Schweden und Litauen. Die Übertragungen seien schon am Sonntagvormittag unterbrochen worden, hieß es. Die Außenministerien in Berlin und Helsinki kündigten an, gründlich zu untersuchen, ob die Kabel absichtlich beschädigt wurden. Nicht nur Russlands Krieg gegen die Ukraine, sondern auch eine hybride Kriegsführung gefährde Europas Sicherheit. Das beschädigte Ostsee-Kabel zwischen Helsinki und Rostock verbindet Datenzentren in Mitteleuropa mit denen in Skandinavien. Bisher soll es aber keine Störungen gegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 06:00 Uhr