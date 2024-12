Berlin: Israel muss mehr humanitäre Hilfe in Gaza zulassen

Berlin: Das deutsche Auswärtige Amt hat Israel mit deutlichen Worten dazu aufgerufen, mehr Hilfen für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen. Staatsminister Lindner sagte, Israel sei in der Pflicht, sein Versprechen, das Küstengebiet mit humanitärer Hilfe - so wörtlich - zu fluten, endlich einzulösen. Dafür gebe es keine Ausreden. Lindner nimmt heute in Kairo an einer Konferenz zu diesem Thema teil.

