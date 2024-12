Berlin gedenkt der Todesopfer von Terroranschlag auf Breitscheidplatz

Berlin: Anlässlich des achten Jahrestags des islamistischen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist am Abend an die 13 Todesopfer erinnert worden. In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche rief Bischof Christian Stäblein dazu auf, gegen Terror zusammenzustehen. 2016 war ein Attentäter mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt gefahren. Er selbst wurde nach mehreren Tagen auf der Flucht in einem Vorort von Mailand erschossen.

