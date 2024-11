Berlin feiert 35 Jahre Fall der Mauer

Berlin: Mit mehreren Veranstaltungen wird heute in der Hauptstadt der Fall der Berliner Mauer vor 35 Jahren gefeiert. Auf der zentralen Gedenkveranstaltung wird unter anderem Bundespräsident Steinmeier reden. Entlang des ehemaligen innerstädtischen Mauerverlaufs ist zudem auf vier Kilometern Länge eine Installation aus Tausenden Schildern und Plakaten zu sehen. Am Abend spielen hier auf diversen Bühnen 700 Musiker synchron den "Soundtrack der Freiheit". Bundeskanzler Scholz hat am Rande des EU-Gipfels in Budapest eine Videobotschaft aufgenommen. Darin würdigt er den Fall der Mauer als Beispiel für den europäischen Zusammenhalt. Die gemeinsame Geschichte im Herbst 1989 zeige, dass Ziele erreicht werden, wenn man zusammenstehe - für Frieden und Freiheit, für Sicherheit und Wohlstand, so Scholz.

