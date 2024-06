Bericht sieht deutsches Bildungssystem stark unter Druck

Berlin: Nach Auffassung von Wissenschaftlern ist das Bildungssystem in Deutschland "am Anschlag". Dieses Fazit zogen Experten bei der Vorstellung des Nationalen Bildungsberichts, der am Nachmittag in Berlin vorgelegt wurde. Den Angaben zufolge wurde zwar in den letzten Jahren deutlich mehr Geld investiert; das habe aber mit den wachsenden Anforderungen nicht Schritt halten können. Als große Herausforderungen nennen die Autoren der Studie unter anderem den Personalmangel. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften werde steigen, weil es durch die Zuwanderung in allen Bereichen eine höhere Nachfrage nach Bildung gibt. Als weitere Probleme wurden benannt, dass zuletzt wieder mehr junge Leute die Schule ohne einen Abschluss verlassen haben und dass ein höher qualifizierter Abschluss nach wie vor stark von der sozialen Herkunft abhängt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2024 19:15 Uhr