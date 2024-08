Bergwacht rettet erschöpfte Wanderer am Hochstaufen

Bad Reichenhall: Am Hochstaufen in den Chiemgauer Alpen hat die Bergwacht zwei erschöpfte Wanderer gerettet. Der 27-jährige Mann und die 28-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen waren gestern am Goldtropfsteig unterwegs, als die Frau die Kräfte verließen. Die Einsatzkräfte holten sie im letzten Tageslicht mit dem Hubschrauber vom Berg. Der Goldtropfsteig ist ein alter, steiler Alpin-Steig, der bis vor wenigen Jahren vor allem von ortskundigen Bergsteigern begangen wurde. Seit er in Wander-Apps eingetragen ist, muss die Bergwacht häufiger zu Rettungseinsätzen ausrücken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 12:00 Uhr