Bergwacht rettet 29 Bergsteiger in Not an der Zugspitze

Garmisch-Partenkirchen: Die Bergwacht hat 29 Bergsteiger gerettet, die auf dem Weg zur Zugspitze in Not geraten sind. Sie sind am Nachmittag wohlbehalten zum Gletscherrestaurant Sonnalpin am Zugspitzplatt begleitet worden. Die Bergsteiger hatten sich trotz Dauerregens im Tal und massiven Schneefalls in den Bergen zu Deutschlands höchstem Gipfel aufgemacht. Dort türmten sich die Schneemassen teils zwei Meter hoch. Mehrere Gruppen setzten Notrufe ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 20:00 Uhr