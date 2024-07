Bergsteiger stürzt an der Zugspitze in den Tod

Grainau: Am Jubiläumsgrat an der Zugspitze ist ein Bergsteiger tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wollte zusammen mit einem anderen Bergsteiger über den anspruchsvollen Weg auf die Zugspitze steigen. Laut Polizei verlor der 43-Jährige den Halt, als er einen kleinen Felsen umkletterte. Er stürzte rund 300 Meter in die Tiefe und war den Angaben zufolge sofort tot. Das Unglück ereignete sich gestern, der Leichnam konnte witterungsbedingt allerdings erst heute geborgen werden. Der Jubiläumsgrat zwischen der Alpspitze und der Zugspitze gilt als der schwierigste Anstieg auf Deutschlands höchsten Berg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 17:00 Uhr