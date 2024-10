Bergbau-Unternehmen müssen nach Dammbruch in Brasilien Milliarden zahlen

Bento Rodrigues: Rund neun Jahre nach dem Dammbruch von Bento Rodrigues in Brasilien müssen die verantwortlichen Bergbau-Unternehmen Entschädigungszahlungen in Höhe von umgerechnet etwa 21 Milliarden Euro leisten. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnete die Regierung mit dem Minenbetreiber Samarco sowie seinen brasilianischen und australisch-britischen Mutterunternehmen. Bei der sogenannten "Tragödie von Mariana" waren 19 Menschen ums Leben gekommen; 40 Millionen Kubikmeter giftiger Abwässer flossen hunderte Kilometer weit über mehrere Flüsse bis in den Atlantik.

