Benzinpreis fällt auf Jahrestief - auch Diesel wird billiger

München: Der Preis für Benzin ist auf den niedrigsten Stand des Jahres gefallen. Wie der ADAC in München mitgeteilt hat, kostete ein Liter E10 im bundesweiten Schnitt gut 1 Euro 72. Das sind 1,8 Cent weniger als in der Woche davor. Günstiger war Benzin zuletzt an Silvester. Auch Diesel ist preiswerter: Ein Liter kostete 1 Euro 59 - 1,3 Cent weniger als in der Vorwoche. Gründe sind ein sinkender Ölpreis und ein stärkerer Euro im Vergleich zum Dollar. Der ADAC empfiehlt Autofahrern grundsätzlich, am Abend zwischen 19 und 20 Uhr oder zwischen 21 und 22 Uhr zu tanken. Morgens ist Sprit teurer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 16:00 Uhr