Benefizaktion "Sternstunden" sammelt fast 14 Millionen Euro an Spenden für Kinder in Not

München: Beim Bayerischen Rundfunk ist um Mitternacht der Sternstunden-Tag zu Ende gegangen. Bei der Benefizaktion wurde heuer mit fast 14 Millionen Euro Spenden ein neuer Rekord erreicht. Das Geld kommt gänzlich hilfsbedürftigen Kindern im In- und Ausland zugute. Am Abend fand eine Benefiz-Gala in Nürnberg sowie live im BR-Fernsehen statt. Online sind weiterhin Spenden möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.12.2024 01:00 Uhr