Beliebte Mausfigur in Köln verschwunden

Köln: Die orangefarbene Mausfigur vor dem WDR-Gebäude ist verschwunden. Programmdirektor Schönenborn appellierte an die vermeintlichen Entführer, das Maskottchen schnell wieder zurückzubringen. Gerade in den Herbstferien werde sie sonst von vielen kleinen und großen Maus-Fans vermisst. In einem Pressestatement erklärte der WDR, auch wenn die Initiatoren mit der Aktion nach eigenen Angaben auf den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hinweisen wollten, dürfe die Maus nicht für politische Kampagnen benutzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2024 09:45 Uhr