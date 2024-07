Belgier Campenaerts gewinnt 18. Etappe der Tour de France

Barcelonette: Der Belgier Victor Campenaerts hat die 18. Etappe der Tour de France gewonnen. Das relativ flache Teilstück über knapp 180 Kilometer galt als letzte Chance der Sprinter im Fahrerfeld, noch einen Etappensieg zu erringen. Campenaerts setzte sich in einer kleinen Ausreißergruppe vor dem Franzosen Matteo Vercher und dem Polen Michal Kwiatkowski durch. In der Gesamtwertung ändert sich an der Spitze nichts. Der führende Slowene Tadej Pogacar kam ebenso wie seine direkten Konkurrenten im Hauptfeld ins Ziel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 18:00 Uhr