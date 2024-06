Belgien sichert sich die ersten drei Punkte bei Fußball-EM

Köln: Die belgische Nationalmannschaft hat bei der Fußball-EM ihre ersten drei Punkte eingefahren. Gegen Rumänien feierte das Team von Cheftrainer Domenico Tedesco am Abend einen 2:0-Erfolg. Damit haben nun alle vier Mannschaften in der Gruppe E drei Punkte auf dem Konto. Zuvor gewann Portugal gegen die Türkei mit 3:0, Tschechien kam gegen Georgien nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. In der Gruppe A geht es heute Abend um den Gruppensieg. Die deutsche Nationalelf trifft ab 21 Uhr auf die Schweiz. BR24 überträgt die Partie live. Parallel dazu spielt Ungarn gegen Schottland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2024 09:30 Uhr