Belgien besiegt Rumänien bei Fußball-EM mit 2:0

Köln: Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Belgien zum Abschluss des zweiten Spieltags der Vorrunde seinen ersten Sieg geholt. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann am Abend gegen Rumänien mit 2:0. Damit haben nun alle vier Mannschaften in der Gruppe E drei Punkte. Zuvor hatte die Türkei mit 0:3 gegen Portugal verloren. Georgien und Tschechien trennten sich 1:1 unentschieden. Die deutsche Nationalmannschaft will am Abend den Gruppensieg klarmachen: Die DFB-Auswahl trifft ab 21 Uhr auf die Schweiz. In der zweiten Partie des Abends spielt Ungarn gegen Schottland. Die Schotten hoffen mit einem Sieg erstmals über die EM-Gruppenphase hinauszukommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 06:00 Uhr