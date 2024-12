Beim Absturz einer Passagiermaschine in Kasachstan gibt es zahlreiche Opfer

Astana: Beim Absturz einer Passagiermaschine in Kasachstan sind womöglich mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des kasachischen Katastrophenministeriums waren insgesamt 67 Menschen an Bord - unter ihnen fünf Besatzungsmitglieder. Die Maschine der Azerbaijan-Airlines verunglückte den Angaben zufolge in der Nähe des Flughafens der Stadt Aktau im Westen Kasachstans. In einer ersten Reaktion wird vermutet, dass das Flugzeug in einen Vogelschwarm geraten ist. Moderne Jets sind eigentlich so konstruiert, dass sie die Kollision mit Vögeln überstehen. In schweren Fällen kann Vogelschlag aber immer noch Maschinen in Gefahr bringen. Die Maschine war auf dem Weg von Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Wegen Nebels in Grosny war das Flugzeug umgeleitet worden.

