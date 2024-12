Bei Zusammenstößen in Guinea kommen Dutzende ums Leben

N'Zerekore: In Guinea in Westafrika sind bei Zusammenstößen während eines Fußballspiels mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. In einem Stadion in der Stadt N'Zerekore gab es demnach Szenen massiver Gewalt. Ein Krankenhausarzt berichtete, rund 100 Leichen lägen aneinandergereiht in der Klinik. Auslöser der Tumulte war einem Augenzeuge zufolge eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung.

