Bei Wahl in Frankreich deutet sich hohe Wahlbeteiligung an

Paris: In Frankreich läuft die erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahl. Dort zeichnet sich ein hoher Zuspruch ab, bis zum späten Nachmittag lag die Wahlbeteiligung bei über 59 Prozent. Das berichtet die französische Tageszeitung "Le Figaro" und bezieht sich auf Zahlen des Innenministeriums. Bei der Wahl vor zwei Jahren war die Beteiligung zum selben Zeitpunkt rund 20 Prozentpunkte niedriger. Präsident Macron hatte die Neuwahl nach den schlechten Ergebnisses des Regierungslagers bei der Europawahl ausgerufen. Nun können die etwa 49 Millionen Wahlberechtigten daüber abstimmen, ob Macrons Mitte-Lager auch künftig die Mehrheit in der Nationalversammlung haben wird und damit die Regierung stellt oder ein Machtwechsel ansteht. In Umfragen lag der rechtsnationale Rassemblement National vorne. Die letzten Wahllokale schließen um 20 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 18:00 Uhr