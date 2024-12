Bei VW stehen die nächsten Tarifverhandlungen an

Wolfsburg: Bei Volkswagen gehen die Tarifverhandlungen in die fünfte, womöglich entscheidende Runde. Zwei Tage lang wollen Konzern-Führung und IG Metall verhandeln - und sich nach Möglichkeit diesmal einigen. Allerdings liegen die Standpunkte nach wie vor weit auseinander. Die VW-Spitze fordert eine zehnprozentige Lohnkürzung und will Zulagen streichen. Außerdem stehen weiterhin Werkschließungen im Raum. Die Gewerkschaft dagegen verlangt den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter in Niedersachsen, Hessen und Sachsen. Einschnitte beim Lohn lehnt sie ab. Nach der letzten Verhandlungsrunde am vergangenen Montag hatten beide Seiten trotz der konträren Forderungen erstmals von konstruktiven Gesprächen berichtet. Sollte auch die fünfte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gehen, könnte die IG Metall im neuen Jahr die Warnstreiks bei VW massiv ausweiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2024 09:15 Uhr