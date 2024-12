Bei VW-Betriebsversammlung sprechen Blume und Heil

Wolfsburg: Beim angeschlagenen Autobauer VW gibt es gleich eine Betriebsversammlung. Dabei will Konzernchef Blume den Unternehmensbericht vorstellen. Neben Blume werden auch die Betriebsratsvorsitzende Cavallo und Bundesarbeitsminister Heil erwartet. Der SPD-Politiker wurde vom Betriebsrat eingeladen und will eine Rede halten. Mit konkreten Aussagen zum gerade laufenden Tarifstreit um Lohnkürzungen, Werksschließungen und Stellenabbau wird aber nicht gerechnet. Erst vorgestern hatten vor der VW-Zentrale in Wolfsburg zehntausende Beschäftigte gegen die Sparpläne des Konzerns protestiert.

